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Выборы в тергромадах: в "Слуге народа" объявили о "третей за год победе"

Выборы в тергромадах: в "Слуге народа" объявили о "третей за год победе"
10:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ.

Партия "Слуга народа" заявила о получении каждого третьего мандата на местных выборах по итогам обработки 75% участков.

"Обработано 75% участков. Есть 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Итак - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!" – указывается в сообщении на странице партии в Facebook.

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В ЦИК отметили, что результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 27 декабря 2019 включительно.

Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 1 января 2020 года включительно.

Напомним, первые местные выборы в объединенные территориальные общины прошли 22 декабря в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 380 тыс. избирателей, в дополнительных - более 35 тыс. избирателей.

Явка избирателей на первых местных выборах, прошедших 22 декабря в 86 ОТГ, по состоянию на 12:00 составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, по состоянию на 15:00 - от 14% до 54%.

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Выборы, ЦИК, Слуга народа, ОТГ, Выборы в ОТГ.
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