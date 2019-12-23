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Кто из нардепов больше всего прогуливал работу в декабре

Кто из нардепов больше всего прогуливал работу в декабре
11:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Комитет избирателей Украины проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в декабре.

В декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Верховной Рады, 8 депутатов пропустили 90% голосований, из них трое - не проголосовали ни разу за месяц.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook. Отмечается, что КИУ проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в декабре.

Несмотря на то, что в ноябре были введены штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, в целом проблема низких показателей участия в голосованиях отдельных депутатов все еще актуальна.

"Так, в декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады. При этом 8 народных депутатов пропустили 90% голосований, из них трое - не проголосовали ни разу за месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре нулевые показатели голосований зафиксированы у Любови Шпак ("Слуга народа"), Романа Иванисова (внефракционный) и Виталия Данилова ("Батьківщина").

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По данным электронной системы Рады, все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях Рады в течение месяца. Конкретные причины отсутствия на сайте ВРУ не указаны. Также в списке депутатов, которые почти не голосовали, Антон Яценко (депутатская группа "За майбутнє"), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ) - 7%; Игорь Палица ("За майбутнє") - 9%; Александр Абдуллин ("Батьківщина") - 9%; Андрей Деркач (внефракционный) - 9%.

"Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, однако в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в списке наименее активных депутатов, как правило, достаточно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

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Зато в Верховной Раде есть двое народных депутатов, принявших участие в 100% голосований Рады - это Руслан Князевич из "Европейской солидарности" и Александр Бакумов из "Слуги народа". Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований. Всего в декабре состоялось 532 голосования.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада упростила систему финансовой отчетности политических партий.

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Верховная Рада, Народные Депутаты, Кнопкодавство, Комитет избирателей Украины.
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