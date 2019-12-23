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Железнодорожное путешествие Путина в оккупированный Крым: МИД говорит о нарушении Конвенции ООН

Железнодорожное путешествие Путина в оккупированный Крым: МИД говорит о нарушении Конвенции ООН
18:57 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В МИД выразили решительный протест в связи с открытием железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с открытием железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив в оккупированный Крым.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом Президента Российской Федерации В.Путиным во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого "Крымского моста" через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву", - отмечается в заявлении.

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В то же время украинские дипломаты подчеркнули, что "ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украина в ее международно признанных границах".

Также сказано, что действия РФ относительно так называемого "Крымского моста" грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

"Ни Украина, ни одно цивилизованное государство мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний", - говорится в заявлении.

"Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины - Автономной Республике Крым и г. Севастополь", - подчеркнули украинские дипломаты.

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В этой связи российской стороне передана соответствующая нота протеста.

Как сообщалось ранее, 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста. О необходимости построить переход через Керченский пролив он заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

Путин в поезде проехался по Крымскому мосту

Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край РФ.

Сегодня, 23 декабря, Путин открыл железнодорожное сообщение мостом между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом.

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Россия, МИД, ООН, Керченский пролив, Владимир Путин, Оккупированный Крым.
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