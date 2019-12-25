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Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета

Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета
00:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: T

Новости Украины:В состав Совета введены спикер Рады Дмитрий Разумков, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и министр инфраструктуры Влалистав Криклий.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил личный состав Национального инвестиционного совета, назначив его секретарем главу парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамию (по согласию), а заместителем секретаря – замруководителя Офиса президента Украины Юлию Ковалив.

Соответствующий указ №950/2019 "Вопрос Национального инвестиционного совета" от 24 декабря опубликован на президентском сайте.

Советником секретаря Национального инвестиционного совета также по согласию утвержден Бесик Сихарулидзе, который указом введен в состав Совета.

Кроме него, в состав Совета введены спикер Рады Дмитрий Разумков (по согласию), министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и министр инфраструктуры Влалистав Криклий.

В личном составе Нацсовета утверждены, кроме Арахамии и Ковалив, президент и генеральный директор компании "POSCO International Corp." (Южная Корея) Ким Янг-Сан (по согласию), премьер Украины Алексей Гончарук, замруководителя Офиса президента Игорь Жовква, министр юстиции Денис Малюська, а также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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Указом из состава совета выведены министр иностранных дел Вадим Пристайко, народный депутат Украины экс-вице-премьер-министр–министр экономразвития Степан Кубив, экс-министр юстиции Павел Петренко и экс-премьер Владимир Гройсман.

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Секретарь, Владимир Зеленский, Новый состав Национального инвестсовета, Давид Арахамий.
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