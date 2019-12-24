Уверенно ступаем в ЕС: Украина выполнила свое "домашнее задание"

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10:17 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент подписал последний закон, необходимый для "промышленного безвиза" с ЕС.

Закон, изменяющий некоторые законодательные акты Украины касательно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора, подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое заявление было опубликовано на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что Верховная Рада приняла этот закон 12 декабря 2019 года.

Этот закон стал заключительным пунктом законодательного домашнего задания для старта переговоров относительно получения Украиной "промышленного безвиза" с Европейским Союзом. Теперь правительство готовится к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA).

Данный закон предусматривает уменьшение коррупционных рисков деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также обеспечивает защиту потребителей при обнаружении на рынке опасной продукции.

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Теперь проверка характеристик продукции у ее производителей будет осуществляется только в одном случае: если у надзора имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.

При проведении проверок продукции определенного вида (типа), категории и/или группы запрещается проверять другую продукцию. Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления.

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Украина, ЕС, Законопроект, Закон, Владимир Зеленский.
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