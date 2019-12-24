Нарушение суверенитета Украины: Литва осуждает запуск поездов по Крымскому мосту

Новости Украины:Глава МИД Линкявичюс заявил, что Литва никогда не признает аннексию Крыма.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Линас Линкявичюс назвал открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту нарушением международного права. Об этом он написал в Twitter.

"Строительство железной дороги Керченского моста между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности. Мы осуждаем это нарушение международного права. Никогда не признаем незаконную аннексию Крыма", – написал Линкявичюс.

Ранее сообщалось, что 23 декабря Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Открывал мост президент России Владимир Путин.