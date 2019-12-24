Нарушение суверенитета Украины: Литва осуждает запуск поездов по Крымскому мосту

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Линас Линкявичюс назвал открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту нарушением международного права. Об этом он написал в Twitter.
"Строительство железной дороги Керченского моста между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности. Мы осуждаем это нарушение международного права. Никогда не признаем незаконную аннексию Крыма", – написал Линкявичюс.
Ранее сообщалось, что 23 декабря Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Открывал мост президент России Владимир Путин.