Зеленский назначил двух послов и представителя Украины в СЕ (Фото)

Кулеба (1953 года рождения) уроженец Полтавской области. С 1997 по 2000 годы был посолом Украины в Египте. В 2003-2004 годах занимал должность заместителя главы МИД Украины. С 2004 по 2009 годы был послом Украины в Чехии.

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Также Зеленский назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Соответствующий указ №943/2019 был обнародован на сайте президента.

Тарасюк входил в состав Верховной Рады IV, V, VI, VII и VIII созывов. В качестве депутата фракции "Батькивщина" VIII созыва занимал должность главы Комитета по иностранным делам, главы подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы. Также Тарасюк руководил группой межпарламентских связей с Турцией и входил в состав групп, ответственных за связи с Нидерландами, Грузией, Молдовой и Литвой. Возглавлял депутатскую группу по межпарламентским связям с Польшей, однако подал в отставку в июле 2016 года из-за несогласия с польским законом "Об Институте национальной памяти", а также входил в состав группы по связям с Венгрией.

Ранее должность представителя Украины при Совете Европы занимал Дмитрий Кулеба, который был отозван для консультаций 25 июня, после того, как делегации России позволили вернуться в ПАСЕ. Кулеба в настоящее время занимает пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.