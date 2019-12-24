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Зеленский назначил двух послов и представителя Украины в СЕ (Фото)

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Зеленский назначил двух послов и представителя Украины в СЕ (Фото)
16:44 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Президент назначил послов Украины в Армении и Хорватии, а также представителя при Совете Европы.

  • 1

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Кулебу с должности посла Украины в Республике Казахстан и назначил его послом в Республике Армения.

    Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, соответствующие указы №940/2019 и №941/2019 президент подписал во вторник.

    Иван Кулеба был назначен послом Казахстана 17 мая 2018 года.

    Кулеба (1953 года рождения) уроженец Полтавской области. С 1997 по 2000 годы был посолом Украины в Египте. В 2003-2004 годах занимал должность заместителя главы МИД Украины. С 2004 по 2009 годы был послом Украины в Чехии.

  • 2

    Также Зеленский назначил Василия Кирилича послом Украины в Хорватии.

    Указ №942/2019 был обнародован на сайте президента.

    "Назначить Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Хорватия", - указывается в тексте документа.

    Ранее Кирилич возглавлял управление консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

    Должность посла Украины в Хорватии ранее занимал Сергей Горопаха.

  • 3

    Также Зеленский назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы.

    Соответствующий указ №943/2019 был обнародован на сайте президента.

    Тарасюк входил в состав Верховной Рады IV, V, VI, VII и VIII созывов. В качестве депутата фракции "Батькивщина" VIII созыва занимал должность главы Комитета по иностранным делам, главы подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы. Также Тарасюк руководил группой межпарламентских связей с Турцией и входил в состав групп, ответственных за связи с Нидерландами, Грузией, Молдовой и Литвой. Возглавлял депутатскую группу по межпарламентским связям с Польшей, однако подал в отставку в июле 2016 года из-за несогласия с польским законом "Об Институте национальной памяти", а также входил в состав группы по связям с Венгрией.

    Ранее должность представителя Украины при Совете Европы занимал Дмитрий Кулеба, который был отозван для консультаций 25 июня, после того, как делегации России позволили вернуться в ПАСЕ. Кулеба в настоящее время занимает пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Хорватия, Армения, Совет Европы, Тарасюк, Владимир Зеленский, Василий Кирилич, Иван Кулеба.
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