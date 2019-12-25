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Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для "конфликта с Россией"

Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для "конфликта с Россией"
14:53 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для "конфликта с РФ".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина дала повод для начала российско-украинского конфликта. Такую точку зрения он высказал в интервью "Эхо Москвы".

"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине. Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", – заявил Лукашенко.

Также президент Беларуси сообщил, что после оккупации Россией Крыма он сказал украинцам, что он "де-факто российский, юридически это не оформлено".

Лукашенко сказал, что потом его "начали душить на площади Верховной Рады".

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"Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю?" – заявил он.

По словам президента Беларуси, он "исходит из реальной ситуации, а давать оценки, чей Крым, это уже вы занимайтесь там".

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с Александром Лукашенко. Встреча началась в Житомире, куда лидеры приехали на второй Форум регионов.

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Донбасс, Александр Лукашенко, Война на Донбассе, Конфликт с РФ.
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