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Тейлор заявил о важности реформы Гепрокуратуры

Тейлор заявил о важности реформы Гепрокуратуры
14:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Уильям Тейлор заявил, что это наиболее масштабная реформа в рамках одного института.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор считает, что изменения в офисе Генеральной прокуратуры Украины являются наиболее масштабной реформой в рамках одного учреждения.

Об этом Тейлор сказал на брифинге с участием генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно завершения аттестации прокуроров Генпрокуратуры и начала работы Офиса генпрокурора.

В частности, дипломат сказал, что для него большая честь присутствовать на презентации масштабной реформы Генпрокуратуры, которая сейчас воплощается.

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"Это не только просто важная реформа, это - масштабная реформа, которая является наиболее широкой, глубокой, обозримой и комплексной реформой учреждения, которую я имел возможность наблюдать", - подчеркнул Тейлор.

Он отметил, что переаттестация всех прокуроров в главном офисе Генпрокуратуры является первым шагом к полной переаттестации всех прокуроров, что, в свою очередь, будет значительным дальнейшим шагом с точки зрения укрепления доверия к системе верховенства права в Украине.

Как сообщалось ранее, 25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, которая, в частности, предусматривает аттестацию прокуроров Генпрокуратуры, создание Офиса генерального прокурора.

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1083 прокурора ГПУ подали заявления о намерении пройти аттестацию, из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%. Третий, завершающий этап аттестации прокуроров ГПУ закончился в декабре.

Аттестация работников региональных и местных прокуратур начнется в 2020 году.

Напомним, в ГПУ отчитались об итогах первой волны аттестации.

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Прокуратура, ГПУ, Генеральная прокуратура, Руслан Рябошапка, Реформа ГПУ, Уильям Тейлор.
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