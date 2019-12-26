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Рябошапка: Генпрокуратура Украины прекращает существование

Рябошапка: Генпрокуратура Украины прекращает существование
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:С нового года ГПУ прекращает существование как институт и начинает работу Офис генпрокурора.

Институт генеральной прокуратуры Украины прекращает свою работу в 2019 году, со 2 января 2020 года начинает функционировать Офис генерального прокурора, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Мы (Офис генерального прокурора – ред.) начинаем свою работу со второго января, с этого момента уже не будет существовать Генеральная прокуратура как институт", - сказал Рябошапка на брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, из 2,5тыс. сотрудников Генпрокуратуры после прохождения аттестации и обновления структуры остаётся 1,5тыс. - "тысяча сотрудников прокуратуры и прокуроров - это те должности, которые были сокращены".

С 20 января, как рассказал генпрокурор, будет проходить дополнительный набор на вакантные должности, которых более 200.

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По его словам, процедура добора кадров будет такой же, как и при переаттестации.

"До сентября 2020 года будет завершена переаттестация всех прокуратур в Украине", сказал Рябошапка, добавив, что таким образом будет полностью завершено обновление кадрового состава органов прокуратуры.

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ГПУ, Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Офис Генпрокурора.
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