В Минсоцполитики заявили об увеличении бюджета Фонда соцстраха

Планируемый бюджет Фонда социального страхования Украины в 2020 году увеличится до 27,2 млрд грн.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль по итогам заседания правления Фонда соцстраха.

"Мы приняли бюджет фонда, он бездефицитный и сбалансированный, и составляет 27,227 млрд грн", - сказал Коваль.

В частности, по его словам, доходная часть увеличена на 16,5% за счет роста поступлений единого социального взноса (ЕСВ).

Напомним, в Минсоцполитики заверили, что все льготники получили свои выплаты вовремя и в полном объеме.