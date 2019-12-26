Скачать
Четверг, 26.12.2019
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Правительство решило бороться с секонд-хендом
Правительство решило бороться с секонд-хендом
Джошуа прокомментировал ситуацию с возможной потерей одного из чемпионских поясов
Джошуа прокомментировал ситуацию с возможной потерей одного из чемпионских поясов
Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый дом
Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый дом

Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года

Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
16:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Самым успешным политиком года эксперты считают Зеленского.

Украинские эксперты считают успешными "политиками года" Владимира Зеленского, Дмитрия Разумкова и Андрея Богдана.

Об этом сообщил Андрей Сухарина, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, представляя данные экспертного опроса, проведенного Фондом.

"Владимир Зеленский с большим отрывом впереди - 37 из 58. На втором и третьем местах в "персонах года"- члены его команды Дмитрий Разумков и Андрей Богдан. На 4 месте - представитель "опытных политиков" Арсен Аваков, который сумел остаться при новой власти", - сказал Сухарина.

Среди "политиков-неудачников" лидируют Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко.

Порошенко или Зеленский? Чье правление украинцы считают лучшим

"За первое место шла отчаянная борьба между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Порошенко с незначительным отрывом впереди (24 голоса), за ним - Тимошенко (21), на третьем месте - Олег Ляшко (13). На четвертом "почетном" месте - Святослав Вакарчук (9), который так и не смог занять существенную роль в украинской политике", - отметил аналитик.

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 17 - 24 провел экспертный опрос "2019 год в оценках экспертов". Целью опроса было выяснить мнения и оценки экспертов относительно основных итогов 2019 года для Украины и прогнозов на следующий год. Всего было опрошено 58 экспертов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Святослав Вакарчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности
В правительстве будут бороться с падением промышленности
Главные блюда на Новый год 2020: как украсить праздничные яства в год Белой Крысы (Фото)
Как оригинально украсить праздничные блюда на Новый год 2020 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь