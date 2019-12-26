Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года

Новости Украины:Самым успешным политиком года эксперты считают Зеленского.

Украинские эксперты считают успешными "политиками года" Владимира Зеленского, Дмитрия Разумкова и Андрея Богдана.

Об этом сообщил Андрей Сухарина, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, представляя данные экспертного опроса, проведенного Фондом.

"Владимир Зеленский с большим отрывом впереди - 37 из 58. На втором и третьем местах в "персонах года"- члены его команды Дмитрий Разумков и Андрей Богдан. На 4 месте - представитель "опытных политиков" Арсен Аваков, который сумел остаться при новой власти", - сказал Сухарина.

Среди "политиков-неудачников" лидируют Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко.

"За первое место шла отчаянная борьба между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Порошенко с незначительным отрывом впереди (24 голоса), за ним - Тимошенко (21), на третьем месте - Олег Ляшко (13). На четвертом "почетном" месте - Святослав Вакарчук (9), который так и не смог занять существенную роль в украинской политике", - отметил аналитик.

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 17 - 24 провел экспертный опрос "2019 год в оценках экспертов". Целью опроса было выяснить мнения и оценки экспертов относительно основных итогов 2019 года для Украины и прогнозов на следующий год. Всего было опрошено 58 экспертов.