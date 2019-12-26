Загороднюк ответил на "спекуляции" о невыполнении оборонного госзаказа

Новости Украины:Андрей Загороднюк заявляет, что оборонный госзаказ выполнили полностью.

Министр обороны Андрей Загороднюк опроверг информацию о невыполнении Государственного оборонного заказа по 2019 год.

Об этом он заявил на брифинге.

"Я сразу хочу сказать, что было большое количество спекуляций на эту тему относительно невыполнения ГОЗ ... Это не соответствует действительности. Весь ГОЗ закрыт. Мы вручную оставили два проекта без рассмотрения, но эти проекты очень незначительные ... В остальном весь ГОЗ был полностью закрыт", - отметил Загороднюк.

В свою очередь заместитель министра обороны Анатолий Петренко рассказал о результатах ГОЗ, поставах в войска новой техники и вооружения, объемах выполненных ремонтных работ, а также организации производства боеприпасов.

"По результатам использования этих ресурсов и выполнения задач ГОЗ, в войска поставлено 7434 единицы вооружения и военной техники ... Это около 700 ракетно-артиллерийского вооружения, это около 900 единиц бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов различных типов, 5 боевых катеров и кораблей и около 700 образцов вооружения и военной техники, которые обеспечивают устойчивую связь, автоматизацию процессов управления войсками и кибернетическую защиту", - сказал Петренко.

По его словам, в 2019 году наращиваются темпы поставки современных и новых видов вооружения и техники.

"У нас теперь на вооружении есть БПЛА оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте, у нас на вооружении автоматизированный комплекс управления артиллерией, у нас есть теперь на вооружении радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы. Это все то, что было осуществлено в рамках государственного оборонного заказа всеми участниками процесса ", - сообщил замминистра, добавив, что в течение четвертого квартала текущего года также удалось заключить контакты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Кроме того, в армию поставлены отечественные ракетные комплексы, несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных разного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов, а также станции РЭБ и радиоэлектронной разведки.

По данным Минобороны, в этом году было реализовано три контракта: два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и снабжению (NSPA - ред.).

Относительно ремонта техники и поставки в войска боеприпасов, Петренко отметил, что 507 единиц техники были отремонтированы, в армию поставлено около 2 тысяч боеприпасов крупного калибра, около 150 тысяч составляющих для создания критической номенклатуры боеприпасов, особенно для войск в районе ООС.

Кроме того, армия в этом году получила около 20 новых образцов вооружения и около 40 новых образцов техники.

"У нас 17 новых образцов по результатам 55 успешных испытаний приняты на вооружение, и допущены к подконтрольной эксплуатации в войсках 38 образцов военной техники. Мы говорим о противовоздушной обороне для Сухопутных войск, о беспилотной авиации, о новых образцах бронетанковой техники, командно-штабных машинах, а также парашютных системах для десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций", - рассказал замминистра.

Подводя итоги выполнения оборонного бюджета, Петренко отметил, что государство профинансировало его на 100%. "В 2019 году мы оперировали в рамках бюджетного ресурса 16 млрд 790 млн грн на все. Этот финансовый ресурс государством профинансирован для нужд ВСУ в полном объеме на 100%. Эффективность выполнения этого бюджета составляет 99,3%. 0,7% - это те контракты, по которым продолжается изучение состояния дел, принимая во внимание риски, которые будут нейтрализованы", - сообщил он.

Информируя о приоритетах работы в следующем году, министр обороны подчеркнул, что система закупок в оборонном секторе должна кардинально измениться, поскольку большая часть ГОЗ сегодня является тайной. Это приводит к тому, что граждане не знают, что именно закупается для армии, каким образом принимается решение в пользу того или иного вооружения или техники. "Наша система закупок, которая существует сейчас, не соответствует никаким евроатлантическим принципам и имеет большое количество рисков как операционных, так и репутационных для страны", - подчеркнул министр, пообещав исправить ситуацию.