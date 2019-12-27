Тейлор об импичменте Трампа: В Вашингтоне существует запас доброй воли и уважения к Украине

Новости Украины:Тейлор не думает, что импичмент надолго повлияет на отношения Украины и США.

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа может не "иметь длительного вредного эффекта" для отношений Украины и Соединенных Штатов, считает временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

Об этом сообщила "Радио Свобода" со ссылкой на KyivPost

"Я не думаю, что это (импичмент – ред.) будет иметь длительный вредный эффект на отношения США и Украины. Я так говорю, потому что, несмотря на все удары и несмотря на все противоречия, существует запас доброй воли и уважения к Украине в Соединенных Штатах и особенно в Вашингтоне", - сказал Тейлор в разговоре с рядом украинских СМИ

Временный поверенный в делах США в Киеве напомнил, что за последние недели Соединенные Штаты ввели санкции против российского газопровода "Северный поток – 2" и увеличили военную помощь Украине с 250 до 300 миллионов долларов.

Как известно, в сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.