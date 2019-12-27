Кабмин создал Фонд возмещения пострадавшим от насилия

Новости Украины:Премьер-министр Украины сообщил, что только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. людей.

Кабинет министров создал Фонд для предоставления социальной помощи пострадавшим от насильственных преступлений.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Twitter по результатам заседания правительства.

"По нашим расчетам, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тысячи человек. Они нуждаются в усиленной защите и помощи. Украина присоединяется к признанной мировой практике", - отметил Гончарук.

Он уточнил, что в Фонд поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов, в случае принятия судом обвинительного приговора.

Напомним, Украинский фонд стартапов получил 150 заявок на получение грантов.