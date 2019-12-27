Скачать
Пятница, 27.12.2019
С нового года монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время
С нового года монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время
Как банки будут работать на новогодние праздники
Как банки будут работать на новогодние праздники
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Наталка Карпа показала первые фото своей малышки
Наталка Карпа показала первые фото своей малышки

"Третья самая коррумпированная" страна мира: Тейлор прокомментировал слова Трампа об Украине

"Третья самая коррумпированная" страна мира: Тейлор прокомментировал слова Трампа об Украине
15:56 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Американский президент Дональд Трамп, в интервью одному из американских каналов, назвал Украину третьей самой коррумпированной страной мира.

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор опроверг слова Дональда Трампа об Украине как третьей самой коррумпированной стране мира. Об этом он рассказал в прощальном интервью украинским СМИ.

"Везде есть коррупция. В США также она есть, и это серьезная проблема! Но, конечно же, Украина не является третьим наиболее коррумпированным государством в мире!", - заявил американский дипломат.

В ноябре в интервью американскому телеканалу Fox News Трамп заявил, что "Украина, как известно, сейчас третья самая коррумпированная страна мира". Тейлор отметил, что мировые рейтинги опровергают слова американского президента.

Тейлор: У Авакова нет уверенности по делу Шеремета

"Посмотрите на рейтинги уровня коррупции в странах мира, и вы выясните, что Украина - в середине списка, и она медленно продвигается вверх, то есть ситуация улучшается", - добавил он.

По его словам, до скандала с Украиной многие американцы вообще не знали, где она вообще находится. "Да, теперь нужно объяснить американцам, что Украина - это растущая демократия и растущая экономика", - отметил он.

1 января Уильям Тейлор завершит работу в Украине и на следующий день отправится в Вашингтон. Об отъезде Тейлора было объявлено только в декабре, и многие восприняли это решение как наказание за участие дипломата в слушаниях по импичменту президента Трампа.

Напомним, Уильям Тейлор не думает, что импичмент надолго повлияет на отношения Украины и США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Коррупция, Дональд Трамп, Уильям Тейлор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
03 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
04 Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
05 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
&quot;Звездные войны: Скайуокер. Восход&quot; набирает обороты в прокате
"Звездные войны: Скайуокер. Восход" набирает обороты в прокате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь