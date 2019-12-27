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Тейлор прокомментировал введение международных сил на Донбассе

Тейлор прокомментировал введение международных сил на Донбассе
14:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Уильям Тейлор считает введение миротворцев шансом для урегулирования на Донбассе.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что введение международного миротворческого контингента на Донбасс имеет смысл, поскольку это могло бы стать промежуточным шагом между уходом россиян с Донбасса.

Об этом дипломат заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Урегулирование на Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы с Донбасса уйдут, а Украина, в конечном итоге, восстановит свой контроль. И Волкер, и другие хорошо вам известные люди, работали над тем, как можно этой цели достичь. По их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил. Эта идея была во мнении определенное время, и я слышал, что министр иностранных дел Украины недавно вновь вспомнил об этой возможности. Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть. Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом россиян с Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним", - сказал Тейлор.

Он отметил, что эту миссию должен был бы утвердить Совет Безопасности ООН, а по такому решению Совбеза, страны, у которых есть соответствующие вооруженные силы, могли бы их отправить на Донбасс.

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"Да, это стоило бы денег, а странам, включая США, надо было бы предоставить эти средства для того, чтобы собрать и направить такой контингент на Донбасс. Посредине Европы продолжается вооруженный конфликт и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить", - считает Тейлор.

Дипломат также отметил, что без решения проблемы Донбасса и Крыма хороших отношений между США и Россией, а также Евросоюзом и Россией быть не может.

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Украина, США, Миротворцы, Донбасс, Уильям Тейлор, ООС.
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