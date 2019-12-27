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Разумков подписал Избирательный кодекс с правками президента

Разумков подписал Избирательный кодекс с правками президента
15:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:13 сентября президент Владимир Зеленский вернул парламенту кодекс со своими предложениями.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента (№0978).

Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, он возвращен с подписью председателя ВР сегодня, 27 декабря. Также сегодня он направлен на подпись президенту.

11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс.

В кодексе объединены 5 действующих законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

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19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с учетом всех предложений президента. В Избирательном кодексе предусмотрена пропорциональная система выборов народных депутатов Украины. Предложениями президента предусмотрено, что общегосударственные выборы могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

При этом очередные и внеочередные общегосударственные выборы не могут проводиться одновременно со всеукраинским референдумом, другими очередными или внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Право голоса на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым имеют избиратели, проживающие на территории Автономной Республики Крым.

Напомним, президент подписал закон о аренде государственного и коммунального имущества.

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Все по теме:

Верховная Рада, Президент, Избирательный кодекс, Спикер ВР, Владимир Зеленский, Слуга народа, Дмитрий Разумков.
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