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Зеленский уволил начальника УСБУ на Хмельнитчине

Зеленский уволил начальника УСБУ на Хмельнитчине
00:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Сергея Харченко уволили с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

"Уволить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в тексте указа №962/2019, обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

Харченко был назначен начальником УСБУ в Хмельницкой области указом пятого президента Украины Петра Порошенко 14 апреля 2016 года.

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СБУ, Сергей Харченко, Владимир Зеленский.
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