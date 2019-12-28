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"Голос" об обмене удерживаемыми: Ненаказанное зло будет возвращаться

"Голос" об обмене удерживаемыми: Ненаказанное зло будет возвращаться
15:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Голосе" считают, что своими решениями украинская власть поставила под сомнение дела Майдана.

Переговорами о возвращении удерживаемых лиц между Украиной и РФ украинская власть поставила под сомнение дела Майдана, говорится в заявлении партии "Голос".

"Ненаказанное зло будет возвращаться. В рамках переговоров о возвращении заложников власть согласилась на фактические требования Москвы: развалить целый ряд дел о террористических актах в Украине и поставить под сомнение дело Майдана", - сказано в заявлении.

В политсиле считают, что Россия воспользовалась нескоординированностью украинской власти, и поэтому Украина "для возвращения заложников отдает не осужденных, а только подозреваемых в громких делах".

"Вопрос к правоохранительной системе стоит жестко: почему в рамках обмена нам приходится отдавать террористов и преступников, в отношении которых до сих пор нет решения суда? Дело убийств на Майдане, теракты в Одессе и убийства в Харькове - все эти преступления необходимо было довести до логического завершения: судебного решения. Доведение до конца этих уголовных дел должно было стать первым приоритетом для правоохранителей", - сказано в заявлении.

Обвиняемые в теракте в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

Так, в "Голосе" подчеркивают, что если громкие дела нельзя будет довести до конца, то заказчиков терактов нельзя будет осудить.

"Международные суды не получат юридических доказательств организации терактов в Украине. И что не менее опасно: дело Майдана ставится под сомнение", - добавили в политсиле.

Зеленский озвучил дату обмена удерживаемыми лицами

В то же время, "Голос" заявляет о полной поддержке необходимости возвращения заложников, пленных и заключенных, удерживаемых в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, в Крыму и на территории России.

"Но такие переговоры должны вестись профессионально, а не под диктовку Москвы, получает выполнения всех своих условий", - подытожили в партии.

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Россия, Голос, Обмен пленными, ОРДЛО.
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