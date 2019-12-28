Скачать
Суббота, 28.12.2019
Зеленский озвучил дату обмена удерживаемыми лицами
Зеленский озвучил дату обмена удерживаемыми лицами
"Голос" об обмене удерживаемыми: Ненаказанное зло будет возвращаться
"Голос" об обмене удерживаемыми: Ненаказанное зло будет возвращаться
Рождественская гонка-2019: где и когда смотреть
Рождественская гонка-2019: где и когда смотреть
Мистическое совпадение: сестра Джорджа Майкла умерла в день смерти своего брата
В один день из братом умерла сестра Джорджа Майкла

Децентрализация власти: Зеленский направил законопроект в Раду

Децентрализация власти: Зеленский направил законопроект в Раду
16:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат Украины, член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Децентрализация - это стратегически важное направление развития Украины. Реформа, которую местное самоуправление ждало годами. Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. Прежде всего, важно было услышать позицию местных громад, ради способности и будущего развития которых, собственно, и делается реформа. В результате, президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом наиболее важных предложений со стороны местного самоуправления и общественности. Децентрализация – неотвратима, мы сделаем эту реформу настоящей, громады – способными, народовластие – действенным", - сказал Вениславский в комментарии агентству в субботу.

Как сообщалось, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Зеленский озвучил дату обмена удерживаемыми лицами

Законопроект предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

На конституционном уровне закрепляется право громады на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружного, областного совета, их исполкомов. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.

В Раде зарегистрировали законопроект о медиа

Закрепляется материальная и финансовая основа местного самоуправления. В частности определяется, что такой основой является земля, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты, в коммунальной собственности громады; объекты совместной собственности громад, находящихся в управлении окружных, областных советов; местные налоги и сборы, и другие доходы местных бюджетов. В то же время предлагается определить, что государство обеспечивает соразмерность финансовых ресурсов и полномочий органов местного самоуправления.

Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов.

Аграрный комитет начал повторно рассматривать правки к закону о рынке земли

18 декабря парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти на предмет соответствия его статьям 157 и 158 Основного закона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Зеленский, Децентрализация, Федор Вениславский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
02 Маникюр на Новый год 2020: эффектные варианты праздничного дизайна (Фото)
03 Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
04 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
05 Продукт, который продлевает сон на 84 минуты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр обороны опроверг информацию о &quot;выселении штаба ВМС&quot;
Министр обороны опроверг информацию о "выселении штаба ВМС"
АМКУ vs &quot;Газпром&quot;: Кабмин пошел на мировую
АМКУ vs "Газпром": Кабмин пошел на мировую
Правительство возьмется за детсады
Правительство возьмется за детсады
&quot;Неуважаемый писака&quot;: родные Анастасии Заворотнюк обратились к представителю росСМИ (Фото)
"Неуважаемый писака": родные Анастасии Заворотнюк обратились к росСМИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь