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Суббота, 28.12.2019
Децентрализация власти: Зеленский направил законопроект в Раду
Децентрализация власти: Зеленский направил законопроект в Раду
Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря
Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря
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Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря

Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря
17:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Закон ужесточает уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий добычу янтаря в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Среди всего прочего, законом предусмотрено предоставление разрешений на добычу янтаря на определенных земельных участках, в частности в законе вносятся изменения в Земельный кодекс, которыми предусматривается проведение разведочных работ по поиску залежей янтаря.

В то же время, законом вводится уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря. Закон предусматривает строгую ответственность за несоблюдение требований рекультивации. Это должно помочь улучшить состояние земли после добычи янтаря.

В Раде зарегистрировали законопроект о медиа

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский дал поручил правительству легализовать добычу янтаря в Украине до 1 декабря этого года.

Ранее, 12 августа Владимир Зеленский во время официального визита в Житомирскую область призвал руководителей местного Главного управления Национальной полиции и управления СБУ написать заявления на увольнение из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря в регионе.

Также Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря. Документом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

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Законопроект, Янтарь, Владимир Зеленский, Добыча янтаря.
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