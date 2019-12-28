Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря

Новости Украины:Закон ужесточает уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий добычу янтаря в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Среди всего прочего, законом предусмотрено предоставление разрешений на добычу янтаря на определенных земельных участках, в частности в законе вносятся изменения в Земельный кодекс, которыми предусматривается проведение разведочных работ по поиску залежей янтаря.

В то же время, законом вводится уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря. Закон предусматривает строгую ответственность за несоблюдение требований рекультивации. Это должно помочь улучшить состояние земли после добычи янтаря.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский дал поручил правительству легализовать добычу янтаря в Украине до 1 декабря этого года.

Ранее, 12 августа Владимир Зеленский во время официального визита в Житомирскую область призвал руководителей местного Главного управления Национальной полиции и управления СБУ написать заявления на увольнение из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря в регионе.

Также Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря. Документом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.