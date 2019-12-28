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Законопроект о труде передан в Раду

Законопроект о труде передан в Раду
20:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о труде.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о труде. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

Правительственный проект закона о труде зарегистрирован под №2708 от 28 декабря.

Текста законопроекта пока на сайте ВРУ нет. Документ передан на рассмотрение руководству парламента.

Главным для его рассмотрения определен комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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Как сообщалось ранее, 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект о труде, который предусматривает ряд нововведений, в частности, равные возможности для женщин и мужчин в сфере труда и увеличение количества легальных рабочих мест.

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Верховная Рада, Законопроект, Кабмин.
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