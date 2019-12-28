Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал закон по поводу привлечения народных депутатов к уголовной ответственности.

Президент Владимир Зеленский подписал закон относительно процедуры привлечения народных депутатов к уголовной ответственности.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

”Документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами. В то же время в целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий”, - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» (№2237). Его поддержали фракции ”Европейская солидарность”, ”Батькивщина” и ”Голос”.

Данным законом Уголовный процессуальный кодекс Украины дополняется статьей ”Особенности порядка привлечения к уголовной ответственности, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата Украины”.

Законом предусмотрено, что только генеральный прокурор может внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении народным депутатом уголовного преступления.

Ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных действий, что, согласно закону, ограничивают права и свободы народного депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть согласованы генпрокурором (лицом, исполняющим его обязанности).

Вместе с тем в законе ”О статусе народного депутата Украины” предусмотрено, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Особенности начала досудебного расследования в отношении депутата, сообщение о подозрении, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных и негласных следственных действий определяются КПК.

Среди прочего, согласно регламенту парламента, в частности, изымается раздел по рассмотрению вопросов о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона ”О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов”.

18 декабря народный депутат от «Голоса» Александра Устинова заявила, что данным законом парламент «зацементировал» депутатскую неприкосновенность.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура призвали президента ветировать закон о снятии депутатской неприкосновенности. В антикоррупционных ведомствах выразили убеждение, что этот закон снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих народных депутатов.