Моряки захваченные Россией в Керченском проливе получили статус УБД

Новости Украины:Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД освобожденным морякам.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым предоставляется статус участника боевых действий морякам, захваченным в плен Россией в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

”Документ устанавливает, что к участникам боевых действий также относятся члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с воинскими формированиями других государства и незаконными вооруженными формированиями”, - говорится в сообщении.

Порядок предоставления и лишения статуса указанных выше участников боевых действий определяется Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря парламент принял закон «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий)» (№ 1197).

В пояснительной записке сказано, что на сегодня определяются 20 категорий лиц, принадлежащих к участникам боевых действий. ”Однако действующие нормы не в полной мере учитывают реалии противодействия Украины вооруженной агрессии Российской Федерации, которая продолжается с 20 февраля 2014 года. Так, 25 ноября 2018 года во время выполнения боевой задачи в акватории Черного моря и Керченском проливе были обстреляны и задержаны воинскими формированиями Российской Федерации 24 военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, находившихся в составе экипажей малых бронированных артиллерийских катеров ”Бердянськ”, ”Нікополь” и рейдового буксира ”Яни Капу”, - говорится в объяснительной записке.

При этом, согласно действующему закону ”О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”, это боевое столкновение не может быть основанием предоставления украинским военнослужащим статуса участника боевых действий, поскольку соответствующие вопросы предоставления такого статуса урегулированы относительно применения войск на суше (в пределах районов проведения антитеррористической операции.

Предложенные изменения регулируют вопросы предоставления статуса участника боевых действий экипажам кораблей, катеров, судов обеспечения и воздушных судов в случае их участия в боевых действиях против воинских формирований других государств, террористических организаций, незаконных вооруженных формирований в будущем.