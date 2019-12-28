Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
НБУ меняет тарифы на перевод средств в СЭП
НБУ меняет тарифы на перевод средств в СЭП
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам
Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Суперфинал "Х-Фактора": Джамала оказалась в центре внимания (Фото)
Суперфинал "Х-Фактора": Джамала оказалась в центре внимания (Фото)

Моряки захваченные Россией в Керченском проливе получили статус УБД

Моряки захваченные Россией в Керченском проливе получили статус УБД
23:55 Сб, 28 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД освобожденным морякам.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым предоставляется статус участника боевых действий морякам, захваченным в плен Россией в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

”Документ устанавливает, что к участникам боевых действий также относятся члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с воинскими формированиями других государства и незаконными вооруженными формированиями”, - говорится в сообщении.

Порядок предоставления и лишения статуса указанных выше участников боевых действий определяется Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря парламент принял закон «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий)» (№ 1197).

В пояснительной записке сказано, что на сегодня определяются 20 категорий лиц, принадлежащих к участникам боевых действий. ”Однако действующие нормы не в полной мере учитывают реалии противодействия Украины вооруженной агрессии Российской Федерации, которая продолжается с 20 февраля 2014 года. Так, 25 ноября 2018 года во время выполнения боевой задачи в акватории Черного моря и Керченском проливе были обстреляны и задержаны воинскими формированиями Российской Федерации 24 военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, находившихся в составе экипажей малых бронированных артиллерийских катеров ”Бердянськ”, ”Нікополь” и рейдового буксира ”Яни Капу”, - говорится в объяснительной записке.

При этом, согласно действующему закону ”О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”, это боевое столкновение не может быть основанием предоставления украинским военнослужащим статуса участника боевых действий, поскольку соответствующие вопросы предоставления такого статуса урегулированы относительно применения войск на суше (в пределах районов проведения антитеррористической операции.

Предложенные изменения регулируют вопросы предоставления статуса участника боевых действий экипажам кораблей, катеров, судов обеспечения и воздушных судов в случае их участия в боевых действиях против воинских формирований других государств, террористических организаций, незаконных вооруженных формирований в будущем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Закон, Президент, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
02 Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску
03 Пике и Шакира побывали на матче НБА (Фото)
04 "Не будет ни нас, ни вас": журналисты и представители ООС не будут присутствовать на обмене удерживаемыми
05 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Генпрокуратура: следствие по экс-беркутовцам продолжится
ГПУ: следствие по экс-беркутовцам продолжится
НАБУ передало в суд дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей
НАБУ передало в суд дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей
В США потерпел крушение легкомоторный самолет: пять человек погибли
В США потерпел крушение легкомоторный самолет
Не ешьте друг другу мозги: счастливая семейная жизнь - это просто
Не ешьте друг другу мозги: счастливая семейная жизнь - это просто
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь