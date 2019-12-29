Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет

Новости Украины:На следующих раундах переговоров в "Нормандском формате" украинская сторона продолжит работать над формулой обмена "всех-на-всех".

Украинская сторона видит для себя приоритетом работу над формулой обмена удерживаемыми лицами "всех-на-всех" и намерена поднимать этот вопрос на следующий раундах переговоров в "Нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ), заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Об этом написал он в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье вечером.

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет", - сказано в сообщении.

Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули "всіх-на-всіх" - це пріоритет. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 29, 2019

Как сообщалось ранее, вследствие обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), освобождены 76 украинцев – 12 военнослужащих и 64 гражданских.