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Понедельник, 30.12.2019
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"Нуждается в них однозначно": Малюська об изменениях в законе о люстрации

"Нуждается в них однозначно": Малюська об изменениях в законе о люстрации
11:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Министр утверждает, что закон о люстрации требует изменений с учетом решения ЕСПЧ.

По мнению министра юстиции Дениса Малюськи, существующий закон о люстрации требует изменений.

Такое мнение он высказал в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, планируется ли пересмотр закона о люстрации в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по люстрации в Украине, вынесенным около двух месяцев назад, в котором констатируются значительные нарушения Конвенции по правам человека.

"Будем (пересматривать закон - ред.). Вопрос только в том, как и когда мы это сделаем, но однозначно закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ", - отметил министр.

При этом он добавил, что "это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить... Это сложное решение и не совсем однозначное".

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По словам Малюськи, Украина скорее всего обжалует это решение ЕСПЧ.

"Скорее всего да. У нас есть еще время для принятия решения (жалобу можно подать до 17 января 2020 года – ред.), но скорее всего мы подадим жалобу на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. Хотя бы для того, чтобы четче понять аргументацию суда", - сказал он.

Министр юстиции считает также, что "расширение объема люстрации неактуально. Евросуд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею (летом президент Зеленский публично озвучивал идею расширить люстрацию на чиновников, которые были при власти с 2014 года - ред.) не поддерживали".

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Закон, ЕСПЧ, Минюст, Денис Малюська.
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