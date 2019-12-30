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Понедельник, 30.12.2019
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Петиция о лишении Медведчука звания заслуженного юриста: ответ Зеленского

Петиция о лишении Медведчука звания заслуженного юриста: ответ Зеленского
22:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский ответил на петицию о лишении Медведчука звания заслуженного юриста.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о лишении народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука звания заслуженного юриста.

Ответ на петицию обнародован на официальном интернет-представительстве Президента.

"Материалы, соответствующие определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения (о лишении Медведчука завання - ред.), в Офис Президента Украины не поступали", - говорится в ответе.

Как разъясняется в ответе, законодательством предусмотрено два механизма лишения награжденного государственной награды Украины.

Первый - по Закону Украины "О государственных наградах Украины" в случае осуждения лица за тяжкое преступление - по представлению суда.

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Второй - по Закону Украины "О санкциях", в этом случае - лишение государственных наград либо других форм награждения может быть применено в качестве персональной санкции к лицам за террористическую деятельность.

При этом решение о применении подобной санкции принимается СНБО по предложению парламента, Президента, правительства, Нацбанка, СБУ и т. д. и вводится в действие указом главы государства.

Петиция ''Лишение Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины" обнародована 25 сентября и набрала 30507 голосов при 25000 необходимых. Автор петиции Владислав Грезев требовал лишить Медведчука звания за "ненадлежащую защиту Василия Стуса и других диссидентов".

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Виктор Медведчук был назначен государственным защитником украинского поэта Василия Стуса в 1980 году. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время процесса, в ходе которого Стуса приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Поэт умер в лагере особого режима в 1985 году.

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Петиция, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, ОПУ.
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