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Гончарук назвал главную задачу на 2020-й год

Гончарук назвал главную задачу на 2020-й год
09:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Правительственный портал

Новости Украины:Дорогами нужно сшить страну, это задача №1 на следующий год.

Премьер Алексей Гончарук считает главной задачей на 2020 год строительство дорог в Украине.

Об этом он заявил в интервью каналу "Украина 24".

Премьер уточнил, что в 2020 году нужно построить 4 тысячи километров дорог, хотя можно сделать и больше".

"Это не верхний предел, это вопрос, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами", — отметил он.

Гончарук добавил, еще есть несколько "амбициозных проектов", в частности запорожский мост, который "на особом счету".

"Нам нужно построить фактически новую дорогу из Киева до Днепра. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить — из Решетиловки до Днепра", — рассказал он.

"Дорогами нужно сшить страну, это задача, пожалуй, №1 на следующий год", — резюмировал Гончарук.

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Напомним: на следующий год в бюджете предусмотрено 31,5 миллиарда гривен на ремонт и строительство дорог. Также в Раде уже зарегистрированы два законопроекта - «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (№2661) и «О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год» (№2660). Их принятие позволит "Укравтодору" привлечь дополнительное финансирование в размере дополнительных 20 миллиардов под государственные гарантии.

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Правительство, Кабмин, Кабинет Министров Украины, Алексей Гончарук.
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