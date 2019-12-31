Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: какие темы обсуждали

Новости Украины:Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и обсудили следующий этап обмена пленными.

Президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин поздравили друг друга с праздниками и договорились о согласовании новых списков удерживаемых лиц, в том числе и тех, которые содержатся во временно оккупированном Крыму.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского и Путина.

Президенты поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, произошедшем 29 декабря.

Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Во время разговора Зеленский и Путин также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Кроме того, главы государств выразили надежду, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

В Представительстве президента Украины в АРК заверили, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения удерживаемых лиц в Украине и РФ.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила, что на переговорах участников группы украинская сторона будет стараться договориться об освобождении еще около 300 человек.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области состоялся масштабный обмен пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря.