Газовые переговоры: В Германии поприветствовали подписание контракта

Новости Украины:Канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что транзит газа через Украинскую территорию является гарантией газовых поставок в Европу.

Немецкое правительство приветствовало заключение контракта между Украиной и РФ на транзит российского газа в ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.

"Федеральное правительство приветствует, что поздно вечером 30 декабря "Газпром", "Нафтогаз Украины" и оператор газотранспортной системы Украины после многодневных переговоров в Вене подписали новый контракт о транзите российского газа через Украину ...", - сказано в заявлении.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель также выразила удовлетворение, что переговоры о транзите российского газа через Украину, которые продолжались в течение полутора лет, успешно завершены.

"Продолжение транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 является хорошим и важным сигналом для гарантии безопасности поставок газа в Европу", - сказала она.

Как сообщалось ранее, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. в первый год и по 40 млрд куб - в последующие 4 года.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина ежегодно в течение следующих пяти лет будет получать от России за транзит газа по 2-3 млрд долларов.

Напомним, глава "ОГТСУ" заявил о завершении четырехдневного переговорного марафона с Газпромом в Вене.