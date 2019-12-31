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Коболев рассказал, сколько Украина заработает на транзите газа

Коболев рассказал, сколько Украина заработает на транзите газа
16:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Андрея Коболева, в течении следующих пяти лет Украина получит свыше 7 миллиардов долларов от транзита российского газа.

Украина за пять лет получит от транзита российского газа минимум 7,2 млн долл.

Об этом во время брифинга сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, комментируя заключения с РФ нового контракта о транзите газа.

"Сумма в 7,2 млн долларов, можно сказать, в определенной мере гарантирована российской стороной как доход, который украинская сторона получит в течение следующих пяти лет. Эта сумма может быть и больше, на что мы и надеемся, поскольку в контракте заложены минимальные объемы, которые видит "Газпром", - сказал он.

По словам Коболева, эта сумма, согласно контракту, не может быть меньше.

Кобалев: "Газпром" прокачает через ГТС Украины 75 миллиардов кубометров газа

"Гарантированная цифра может вырасти, но не будет меньше ... С точки зрения газового мира - это довольно прилично", - добавил он.

Также Коболев отметил, что дополнительные объемы газа через украинскую газотранспортную систему будут транспортироваться по более высоким ставкам. При этом "Газпром" должен будет бронировать дополнительные объемы по европейским правилам на дневной, квартальной или годовой основе.

Как сообщалось ранее, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. в первый год и по 40 млрд куб - в последующие 4 года.

Ранее сегодня Коболев отметил, что, согласно новому контракту, тариф на гарантированные объемы транзита газа не повысится, однако отказался указать сам тариф, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Напомним, Евросоюз высоко оценил новый контракт по газу Украина - Россия.

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Газпром, Нафтогаз, Транзит газа, Цена Газа, Андрей Коболев.
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