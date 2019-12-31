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У Зеленского готовятся к еще одному обмену пленными с РФ

У Зеленского готовятся к еще одному обмену пленными с РФ
17:06 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Пресс-секретарь Зеленского рассказала, о чем он говорил с Путиным.

Согласование списков для будущего освобождения удерживаемых лиц должно начаться уже в январе 2020 года и сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года, - рассказала Мендель.

"До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - добавила она.

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: какие темы обсуждали

Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Как известно, в плену в ОРДЛО остались несколько десятков украинцев, среди которых и подростки, об удерживании которых знают их родственники и украинские правозащитные организации, но которых почему-то не "подтвердили" боевики во время переговоров в Минске.

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Украина, Россия, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Юлия Мендель.
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