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В Польше заявили, что политика Путина и Сталина совпадают на 100%

В Польше заявили, что политика Путина и Сталина совпадают на 100%
21:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:По словам Пекло, Путин хочет рассорить украинцев, чтобы ими было легче манипулировать.

Историческая политика Владимира Путина является повторением исторической политики Иосифа Сталина.

Об этом заявил в интервью Укринформу бывший посол Польши в Украине Ян Пекло.

"Эта историческая политика, которую представляет и популяризирует сегодня Путин, почти на 100% совпадает с исторической политикой Сталина. Кажется, что он ожил, а его дух ходит по кабинетам Кремля и диктует кремлевским чиновникам, что нужно делать. Думаю, что это направлено прежде всего на граждан России, ведь в последнее время Путин получил несколько ощутимых поражений", - подчеркнул Пекло.

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Он отметил, что речь идет о сентябрьской резолюции Европарламента по поводу начала Второй мировой войны, американских санкциях за реализацию Nord Stream 2, запрете на четыре года для российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях и соглашении, которое вынужден был подписать "Газпром" с "Нафтогазом" по транзиту газа.

"Ну что ему сейчас остается? Оружие, которое у него осталось - это историческая политика, ведь она не подлежит прагматичной классификации, как дела, касающиеся, например, экономики. В его высказываниях нет ничего удивительного или нового, поскольку до этого Путин и другие российские политики несколько раз высказывались подобным образом", - сказал Пекло.

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Украина, Польша, Россия, РФ, Владимир Путин, Ян Пекло.
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