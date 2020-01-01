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"Год больших свершений": Порошенко назвал главные достижения 2019

"Год больших свершений": Порошенко назвал главные достижения 2019
17:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Петр Порошенко назвал Томос об автокефалии, закрепление курса в ЕС и НАТО, закон о языке и победы Украины в международных судах главными достижениями 2019 года.

2019 год был годом больших свершений для Украины, убежден пятый президент (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Как сообщается на официальном сайте "Европейской солидарности" в среду, политик отмечает среди них получение Украиной Томоса об автокефалии, закрепление в Конституции курса в ЕС и НАТО, принятие закона о государственном языке и победы Украины в международных судах.

"Прежде всего это событие даже не века, а событие тысячелетия, событие, которое Вселенский патриарх назвал огромным событием для всего мирового православия - это предоставление Томоса об автокефалии для Православной Церкви Украины. Это точно значит, что Господь услышал молитвы и в Украине все православные церкви Украинской объединились в одну. И это огромное достижение", - подчеркнул Порошенко во время эксклюзивного интервью по итогам года на телеканале "Прямой".

Также он отметил как одно из государственных достижений принятие закона о языке. Закон об украинском языке, который защищает, не ущемляя языки национальных меньшинств, наш государственный язык и создает очень серьезные мотивации для того, чтобы его изучали и исследовали - это очень-очень хорошо", - убежден лидер "Европейской солидарности".

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"Третья позиция - это принятие Верховной Радой моего проекта закона об изменениях в Конституцию в части Европейского Союза и НАТО, определяющего обязательность этого элемента внешней политики государства - как полномасштабное членство в Европейском Союзе, полномасштабное членство в НАТО. Это ответ на позиции внешнеполитические, ответ на позиции оборонные. Каким образом Украина должна двигаться, вектор развития государства. Мы покончили с пресловутой политикой многовекторности, "разброда и шатания". Я думаю, что это очень важно", - считает Порошенко.

Он также напомнил, что благодаря его президентским директивам Украина получила ряд важных побед в международных судах против страны-агрессора. "Никогда в мире мы не имели прецедентов, когда страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН, страна, которая является второй в мире по военным потенциалом, признана официально страной-агрессором и на нее международными судами наложены санкции", - подчеркнул политик.

"Это и Международный трибунал в Гамбурге после акта агрессии против украинских Военно-морских сил в Керченском проливе и перекрытия Азовского моря. Это - и факт финансирования терроризма, который был признан Международным судом ООН, принятый к рассмотрению и определенный юрисдикцией суда ООН против Российской Федерации по иску Украины. И много-много других судов, начиная от преследования крымских татар и заканчивая морским трибуналом по добыче газа на украинском шельфе. И эти победы достаточно важны", - добавил Порошенко.

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Петр Порошенко, Новый год, Евросолидарность, Новый год 2020.
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