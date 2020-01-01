Начало представительства в ЕС: Глава МИД Украины поприветствовал своего хорватского коллегу

Новости Украины:Пристайко поздравил хорватского коллегу Грлича-Радмана с началом председательства Хорватии в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поздравил министра иностранных и европейских дел Хорватии Гордана Грлича-Радмана (Gordan Grlić-Radman) с началом председательства Хорватии в ЕС и пожелал ему успехов в реализации амбициозных приоритетов председательства.

Об этом Пристайко написал в своем микроблоке в соцсети Twitter.

"Украина остается приверженной евроинтеграционному курсу и надеется на тесное сотрудничество в 2020 году. Наша конечная амбициозная цель - полноправное членство в ЕС", - подчеркнул он.

Как сообщалось, во время рабочего визита в Хорватию в ноябре 2019 года вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба достиг договоренностей с Грличем-Радманом, премьером Хорватии Андреем Пленковичем и председателем парламентского комитета по европейским делам Домагоем Иваном Милошевичем, что Украина будет важным пунктом повестки дня хорватского председательства в Совете ЕС.