Минцифры проверит развитие электронных доверительных услуг

Поставщики электронных доверительных услуг должны подать отчеты о своей деятельности до 15 января.
Об этом в Facebook проинформировало Министерство цифровой трансформации.
«Минцифры как Центральный удостоверяющий орган напоминает о приближении срока предоставления информации о деятельности поставщиков электронных доверительных услуг и удостоверяющего центра. Срок представления информации: 15 января 2020 года», - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что анализ этой информации поможет оценить состояние развития сферы электронных доверительных услуг.
«Во время предоставления информации по форме просим использовать квалифицированную электронную подпись руководителя поставщика электронных доверительных услуг», - отметили в министерстве.