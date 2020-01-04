Минцифры проверит развитие электронных доверительных услуг

Новости Украины:Минцифры напоминает о приближении срока предоставления информации о деятельности поставщиков электронных доверительных услуг.

Поставщики электронных доверительных услуг должны подать отчеты о своей деятельности до 15 января.

Об этом в Facebook проинформировало Министерство цифровой трансформации.

«Минцифры как Центральный удостоверяющий орган напоминает о приближении срока предоставления информации о деятельности поставщиков электронных доверительных услуг и удостоверяющего центра. Срок представления информации: 15 января 2020 года», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что анализ этой информации поможет оценить состояние развития сферы электронных доверительных услуг.

«Во время предоставления информации по форме просим использовать квалифицированную электронную подпись руководителя поставщика электронных доверительных услуг», - отметили в министерстве.