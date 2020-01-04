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Суббота, 04.01.2020
Глава ЦИК: Украинцы не готовы к интернет-голосованию
Глава ЦИК: Украинцы не готовы к интернет-голосованию
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Глава ЦИК: Украинцы не готовы к интернет-голосованию

Глава ЦИК: Украинцы не готовы к интернет-голосованию
10:40 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Преждевременно говорить о введении в Украине интернет-голосования на выборах, но возможно внедрение вспомогательных онлайн-сервисов.

Глава ЦИК Олег Диденко считает, что в Украине пока рано вводить интернет-голосование на выборах, но можно внедрять вспомогательные онлайн-сервисы. Об этом он сказал в интервью Левому берегу.

Диденко отметил, что надо разграничивать интернет-голосование с голосованием с использованием электронных технологий.

"Если говорить именно об интернет-голосовании, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о введении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосование в интернете", - сказал Диденко.

По его словам, во время интернет-голосования невозможно обеспечить принцип секретности голосования.

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Глава ЦИК считает, что сейчас Украина может вводить отдельные онлайн-сервисы на выборах - например, можно говорить о применении технических средств для автоматической обработки бюллетеней, средств автоматической идентификации избирателей на участках и другое.

Недавно вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что команда президента Владимира Зеленского работает над проектом The Vote, который позволит в будущем голосовать онлайн на выборах. По его словам, это возможно уже в 2024 году.

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Выборы, ЦИК, Голосование, Олег Диденко, интернет-голосование, Онлайн-голосование.
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