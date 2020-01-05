Bellingcat: Летом в 2014 году Россия 150 раз обстреляла территорию Украины

Новости Украины:Группа журналистов-расследователей опровергает заявления РФ о "гражданской войне" в Украине.

В течение лета 2014 года российская артиллерия как минимум 149 раз обстреляла украинскую территорию. В 137 случаях огонь велся с территории России.

Об этом сообщается в отчете Bellingcat "Необъявленная война Путина. Российские артиллерийские удары по территории Украины летом 2014 года"

Масштабные обстрелы украинских позиций по территории России начались после того, как украинские военные в июня 2014 года начали наступление с целью восстановить контроль над городами, которые захватили сепаратисты.

Bellingcat насчитала 408 объектов, по которым велся обстрел через границу со стороны России. 127 из них находятся за пределами трехкилометровой пограничной зоны.

Учитывая общее количество воронок, российские военные выпустили тысячи снарядов в течение лета 2014 года.

Количество обстрелов с территории РФ в течение июля-сентября 2014 года

Следователи Bellingcat изучали приграничную полосу на территории Украины шириной 22 км (на такое расстояние ударяет 122-мм гаубица 2А18) в Донецкой и Луганской областях. На территории России расследователи изучали всю территории Ростовской области от границы вдоль той местности, которую изучали в Украине.

В ходе расследования аналитики искали места обстрелов и огневые позиции вручную, используя Google Earth, снимки со спутника разной датировки.

С помощью специальной методологии, было определено 305 объектов на территории России или Украины, вблизи границы, которые потенциально могли использоваться как огневые позиции. Также было зафиксировано 518 полей с воронками от обстрелов.

Как отмечают авторы, россияне среди прочего использовали гаубицы 2А65 "Мста-Б", подтверждающие снимки со спутника. "Всю ночь долбили по Украине", – такой пост вместе с фото двух гаубиц "Мста-Б" нашли расследователи на странице российского солдата в соцсети Вконтакте.

Кроме гаубиц, также применялись реактивные системы залпового огня, в том числе "Град". Следы РСЗО были найдены на 88 позициях.

Группа расследователей утверждает, что указанные данные о количестве обстрелов – это самый низкий порог. Точных данных нет.

"Российские Вооруженные силы начали артиллерийские обстрелы с территории РФ не позднее начала июля 2014 года. Частота и масштабы этих обстрелов только усиливались до подписания Минских соглашений в сентябре 2014 года. Обстрелы через границу предваряли российские наступательные операции к югу от Иловайска и к востоку от Мариуполя", – говорится в отчете.

Главной целью расследования является документирование полного масштаба российских артиллерийских обстрелов украинских сил летом 2014 года. По мнению расследователей, зафиксированные обстрелы можно считать актами агрессии и открытых военных действий России против Украины.