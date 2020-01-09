Премьер Албании готовится к поездке в Украину

Новости Украины:Премьер-министр Албании Эди Рама планирует посетить Украину, однако дату визита пока не называет.

Премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама в рамках председательства его страны в ОБСЕ в 2020 году планирует осуществить визиты в Россию, Украину и США.

Как сообщает издание Exit News, об этом Рама сказал албанским журналистам в Вене, где 9 января Албания представит свои приоритеты председательства в ОБСЕ на заседании Постоянного совета организации.

По его словам, эти визиты должны состояться "очень скоро".

"Мы ожидаем подтверждения перед определением дат", - отметил Рама.

Как сообщалось ранее, Албания с 1 января приняла от Словакии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Напомним, Албания возглавила ОБСЕ, определив Украину одним из приоритетов.