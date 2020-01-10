Помпео и Зеленский определились с датой визита Госсекретаря США в Украину

Новости Украины:Госсекретарь США посетит Украину в конце января.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.

"Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", - цитирует Зеленского пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский и Помпео также обсудили текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

Кроме того они согласовали график двусторонних контактов между странами на высшем уровне.

"Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января", - говорится в сообщении.