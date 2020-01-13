Украина возвращается в ПАСЕ

Новости Украины:Сегодня в комитете ВР проголосуют за возобновление участия Украины в работе ПАСЕ.

На этой неделе Верховной Радой будет принято постановление по возобновлению участия делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом рассказал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что данное решение должно быть принято сегодня комитетом по международным делам Верховной Рады.

Гончаренко также добавил, что ближайшая сессия ПАСЕ состоится 27 января в Страсбурге.

Целью возврата украинской делегации к работе в ассамблее в пояснительной записке назвали недопущение сохранения в Европе ситуации, сложившейся в результате агрессии России, а также доведение объективной информации о противоправных действиях РФ на оккупированных территориях Украины.

Как известно, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина может скоро вернуться в ПАСЕ.