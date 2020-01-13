Иран отрицает обвинения в попытках скрыть вину за сбитый украинский самолет

Новости Украины:В Тегеране отрицают обвинения в попытках скрыть вину за сбитый украинский "Боинг".

Власти Ирана не предпринимали попыток скрыть информацию о том, что гибель украинского авиалайнера 8 января была вызвана действиями иранских военных, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя иранского правительства Али Рабиеи.

"В эти прискорбные дни, много критики была высказано в адрес соответствующих официальных лиц и инстанций... некоторых представителей властей затем обвинили во лжи и в попытках скрыть (обстоятельства происшествия - ред.), но откровенно говоря, это все неправда ", - сказал он.

Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 176 человек, все погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.