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Иран отрицает обвинения в попытках скрыть вину за сбитый украинский самолет

Иран отрицает обвинения в попытках скрыть вину за сбитый украинский самолет
14:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Тегеране отрицают обвинения в попытках скрыть вину за сбитый украинский "Боинг".

Власти Ирана не предпринимали попыток скрыть информацию о том, что гибель украинского авиалайнера 8 января была вызвана действиями иранских военных, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя иранского правительства Али Рабиеи.

"В эти прискорбные дни, много критики была высказано в адрес соответствующих официальных лиц и инстанций... некоторых представителей властей затем обвинили во лжи и в попытках скрыть (обстоятельства происшествия - ред.), но откровенно говоря, это все неправда ", - сказал он.

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Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 176 человек, все погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Boeing 737-800, Хасан Рухани, Алексей Данилов.
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