"Это личное": Труба отреагировал на уголовное производство против него

Новости Украины:Экс-директор ГБР рассказал о двух составляющих расследования против него.

Открытие уголовного производства против экс-директора ГБР по обращению представителей Порошенко имеет две составляющие: политическую и правовую.

Об этом заявил Роман Труба в своем Telegram-канале.

Труба отметил, что политическая составляющая была абсолютно ожидаемой.

"Это личное - Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является", - отметил экс-глава ведомства.

Также Труба считает, что Порошенко желает перекрыть политической картой полученные в ходе расследования против него доказательства.

Говоря о правовой части запущенного производства, бывший глава ГБР пояснил, что внесение сведений ЕРДР не является чем-то необычным, ведь все обращения, заявления должны быть проверены в рамках открытого уголовного производства.

В конце Труба пообещал сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы.