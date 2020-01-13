"Это личное": Труба отреагировал на уголовное производство против него

Открытие уголовного производства против экс-директора ГБР по обращению представителей Порошенко имеет две составляющие: политическую и правовую.
Об этом заявил Роман Труба в своем Telegram-канале.
Труба отметил, что политическая составляющая была абсолютно ожидаемой.
"Это личное - Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является", - отметил экс-глава ведомства.
Также Труба считает, что Порошенко желает перекрыть политической картой полученные в ходе расследования против него доказательства.
Говоря о правовой части запущенного производства, бывший глава ГБР пояснил, что внесение сведений ЕРДР не является чем-то необычным, ведь все обращения, заявления должны быть проверены в рамках открытого уголовного производства.
В конце Труба пообещал сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы.