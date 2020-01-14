Поймали с поличным: в Раде выявили двух "кнопкодавов" (Видео)

В Верховной Раде в первый пленарный день 2020 года двое народных депутатов были замечены на неперсональном голосовании. Как сообщает движение "Чесно", во время регистрации на заседании "кнопкодавили" двое внефракционных парламентариев - Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов. На видео регистрации видно, как Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после того нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний со временем добегает до места, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку “за” на пульте Магомедова уже нажали. Как сообщают активисты, Шпенов, в свою очередь, зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.