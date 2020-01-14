Депутаты "закнопкодавили" в новом году (Видео)

Во вторник, 14 января, во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании парламента в 2020 году, внефракционные нардепы Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов кнопкодавили. Об этом сообщает "ЧЕСНО". На видео регистрации видно, как нардеп Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после того нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний со временем добегает до места, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали. В свою очередь, нардеп Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева. На табло системы "Рада" (внизу слева) видно, что Новинский и Шпенов давят на кнопки на своих рабочих местах.