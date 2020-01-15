Германия раскритиковала новые изменения в Конституцию в части децентрализации

Новости Украины:В посольстве Германии в Украине считают, что новые правки не способствуют укреплению прав громад.

Посольство Германии в Украине раскритиковало новый проект конституционных изменений в части децентрализации. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права громад! Новый проект не соответствует этому требованию", - говорится в сообщении.

Немецкие дипломаты отметили, что "качество и консенсус важнее, чем скорость".

Как сообщалось ранее, Комитет ВР по организации государственной власти и местного самоуправления на заседании 13 января рассмотрел доработанный проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти (№ 2598, доработанный), и принял решение предложить Комитету по вопросам правовой политики как главному комитету рекомендовать парламенту, в соответствии со ст. 146 Регламента Верховной Рады, включить законопроект в повестку дня сессии и направить его в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість! @verkhovna_rada @APUkraine — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 15, 2020

В то же время Комитет ВР по вопросам правовой политики не принял решения по проекту.