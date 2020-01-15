ВР направит в КСУ изменения в Конституцию относительно децентрализации

Новости Украины:Депутаты намерены сегодня направить для заключения КСУ изменения в Конституцию в части децентрализации.

Сегодня Верховная Рада планирует направить на заключение Конституционного суда изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации.

Также во время пленарного заседания планируется рассмотреть ряд законопроектов по организации и проведению азартных игр.

Кроме того, предусматривается рассмотрение во втором чтении законопроекта о полном общем среднем образовании.

Также парламент планирует рассмотреть изменения в Налоговый кодекс относительно вопросов налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для нужд населения.

Напомним, ВР проведет слушания на тему борьбы с онкозаболеваниями в Украине.