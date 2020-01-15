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Среда, 15.01.2020
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ВР направит в КСУ изменения в Конституцию относительно децентрализации

ВР направит в КСУ изменения в Конституцию относительно децентрализации
10:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты намерены сегодня направить для заключения КСУ изменения в Конституцию в части децентрализации.

Сегодня Верховная Рада планирует направить на заключение Конституционного суда изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации.

Также во время пленарного заседания планируется рассмотреть ряд законопроектов по организации и проведению азартных игр.

Кроме того, предусматривается рассмотрение во втором чтении законопроекта о полном общем среднем образовании.

Германия раскритиковала новые изменения в Конституцию в части децентрализации

Также парламент планирует рассмотреть изменения в Налоговый кодекс относительно вопросов налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для нужд населения.

Напомним, ВР проведет слушания на тему борьбы с онкозаболеваниями в Украине.

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, КСУ, Децентрализация.
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