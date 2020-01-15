Зеленский обеспокоен несоблюдением "полной тишины" на Донбассе

Новости Украины:Зеленский в разговоре с Меркель обсудил продвижение дополнительных мер для полного прекращения огня на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого глава Украинского государства выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" на Донбассе.

Сообщает в среду днем Офис президента Украины.

"По словам Главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Германию политически содействовать расследованию крушения украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране.