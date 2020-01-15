Антикоррупционный комитет Рады планирует 12 февраля заслушать отчет Сытника

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Комитет ВР занимающийся вопросами антикоррупционной политики, 12 января заслушает отчет директора НАБУ Артема Сытника. Об этом рассказала председатель комитета Анастасия Красносельская.

В частности она заявила, что в соответствии с законом "О национальном антикоррупционном бюро" до 10 февраля НАБУ должно подать в Верховную Раду отчет о своей полугодовой работе.

Она отметила, что как только отчет поступит в ВР, он будет разослан всем членам комитета. После этого 12 февраля, скорее всего, он будет заслушан.

Анастасия Красносельская подчеркнула, что комитет сделал запрос в НАБУ с просьбой, чтобы отчет представил директор НАБУ Артем Сытник.

Как сообщалось ранее, Артем Сытник попал в Единий реестр лиц, которые связаны с коррупцией или совершали коррупционные преступления.

Напомним, Глава налоговой службы отстранил руководство Одесского облуправления, инициировал внутреннее служебное расследование факта коррупции.