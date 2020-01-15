Скачать
Среда, 15.01.2020
Зеленский и Меркель обсудили авиакатастрофу самолета МАУ
Зеленский и Меркель обсудили авиакатастрофу самолета МАУ
Правительство России подало в отставку
Правительство России подало в отставку
Макгрегор сделал смелое заявление
Макгрегор сделал смелое заявление
NK записала трек со знаменитым кубинским певцом: что из этого получилось
Настя Каменских записала трек с Jacob Forever

Антикоррупционный комитет Рады планирует 12 февраля заслушать отчет Сытника

Антикоррупционный комитет Рады планирует 12 февраля заслушать отчет Сытника
16:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:

Комитет ВР занимающийся вопросами антикоррупционной политики, 12 января заслушает отчет директора НАБУ Артема Сытника. Об этом рассказала председатель комитета Анастасия Красносельская.

В частности она заявила, что в соответствии с законом "О национальном антикоррупционном бюро" до 10 февраля НАБУ должно подать в Верховную Раду отчет о своей полугодовой работе. 

Она отметила, что как только отчет поступит в ВР, он будет разослан всем членам комитета. После этого 12 февраля, скорее всего, он будет заслушан.

НАБУ поймали главу одного из управлений ГНС за взяточничество

Анастасия Красносельская подчеркнула, что комитет сделал запрос в НАБУ с просьбой, чтобы отчет представил директор НАБУ Артем Сытник.

Как сообщалось ранее, Артем Сытник попал в Единий реестр лиц, которые связаны с коррупцией или совершали коррупционные преступления. 

Напомним,  Глава налоговой службы отстранил руководство Одесского облуправления, инициировал внутреннее служебное расследование факта коррупции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, НАБУ, Комитет ВР, Артем Сытник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 января
03 Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
04 В Украине с апреля для женщин увеличится пенсионный возраст
05 Зима не спешит: синоптики дали прогноз до конца недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина выходит из еще одного договора в рамках СНГ
Украина выходит из еще одного договора в рамках СНГ
Европарламент: Россия является наибольшей угрозой для ЕС
Европарламент: Россия является наибольшей угрозой для ЕС
Правительство установило количество населения Украины
Правительство установило количество населения Украины
&quot;Я гей&quot;: актер из &quot;Сверхъестественного&quot; совершил каминг-аут
"Я гей": актер из "Сверхъестественного" совершил каминг-аут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь